AKP, Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahilini özelleştirecek

10 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile, Elektrik Üretim AŞ’ye ait (EÜAŞ) Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A ve B santralları ile bu santrallerın kullanımında bulunan taşınmazlar da özelleştirme kapsam ve programına alındı. Bu kapsamda devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz alanları ise “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak. Ayrıca Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Ankara Etimesgut’taki dört taşınmaz ile İsanbul Tuzla’daki bir taşınmaz da özelleştirme kapsamına alındı.

Öte yandan mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ağrı Eleşkirt, Erzincan Çayırlı ile Yozgat Kadışehri’ndeki taşınmazlar için imar plan değişiklikleri yapıldı. Kapatılan TEKEL’e ait Balıkesir Savaştepe’deki taşınmazlar için de plan değişiklikleri onaylandı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan İstanbul Ataşehir’deki taşınmaza ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi. Planlarda yapılan değişikliklerin ardından bu taşınmazlar da önümüzdeki günlerde özelleştirilecek.

