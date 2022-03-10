İktidar, özelleştirmelerle şirketleri zengin etti

10 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Özelleştirmelerle övünen iktidarın bu politikası şirketleri zengin etti. Bunun örneklerinden biri de araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi oldu. Araç muayene istasyonlarının işletme hakkı, TÜVTÜRK’e 20 yıllığına 552.1 milyon dolara verildi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, 2021’de egzoz ve emisyon ölçümleri de dahil kaç aracın muayenesinin yapıldığını, ne kadar kazanç elde edildiğini sordu. Karaismailoğlu yanıtında, “2021’de 3 milyon 120 bin 826 muayene tekrarı olmak üzere toplam 14 milyon 396 bin 469 araç muayenesi yapıldı” dedi.

3.9 MİLYAR GELİR

CHP’li Bulut, Bakan’ın verdiği muayene sayısından yola çıkarak TÜVTÜRK’ün gelirini hesapladı. Buna göre, 2021’de, tekrarlı muayeneler çıkarıldığında 11 milyon 275 bin 643 araç muayeneden geçti. Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Bir yıl içerisinde TÜVTÜRK’e kalan para 3 milyar 949 milyon 108 bin 521 TL. 10 dakikalık muayeneden fahiş ücretler kazanılıyor” değerlendirmesini yaptı.