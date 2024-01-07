AKP parsel parsel sattı

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

CHP TBMM Grubu’nun yeni haftalık ekonomi raporunda, özelleştirme verilerine yer verildi. Özelleştirmenin Türkiye’de son yıllarda tam bir arsa-arazi satışına dönüştüğüne işaret edilen raporda, “Özelleştirme İdaresi’nin 2023’te yaptığı 180.9 milyon dolarlık özelleştirmenin 179.1 milyon dolarlık kısmını taşınmaz (arsa-arazi) satışları oluşturdu. 2022’deki 504 milyon dolarlık özelleştirmenin de 441 milyon dolarlık kısmını taşınmaz satışı meydana getiriyordu” dendi.

Taşınmaz satışının “sermayenin tabana yayılması”yla hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtilen rapordaki şu yorum da dikkat çekti: “Aksine, Özelleştirme İdaresi’nin imar planı yapma yetkisiyle değerini artırdığı arsa ve arazileri satın alanlar bu işlemden büyük rant sağlıyor. Diğer bir ifadeyle özelleştirme işlemleri bu yolla ‘tabandan sermaye kesimine rant aktarma aracı’ haline dönüşüyor.”