AKP'nin İstanbul adayı yarın açıklanıyor: Telefonla aranarak bildirilmiş!

AKP tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:25
AKP'nin İstanbul adayı yarın açıklanıyor: Telefonla aranarak bildirilmiş!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacağı iller netleşti.

İlk etapta 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalanını ise 15 Ocak’taki programda duyuracak. Ayrıca, ilçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın adaylarını duyuracağı iller şöyle:

“İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt.”

AKP tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.


aday adaylık Recep Tayyip Erdoğan

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