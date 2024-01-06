Erdoğan tebliğ etti... AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 21:36
Erdoğan tebliğ etti... AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
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Gazeteci İsmail Saymaz, yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul adayının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.

Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunun AKP tarafından bildirildiğini açıkladı. 

Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde: 

"Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu AKP tarafından bildirildi. Tevfik Göksu, aday bile olmadan kaybederek, tarihe geçti." 


AKP İsmail Saymaz Murat Kurum aday

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