AKP sahilleri satıyor
İzmir Urla’daki 11 bin 776 metrekarelik taşınmaz 89 milyon liraya Nuça Enerji Sanayi, yine aynı yerdeki iki taşınmazdan; 28 bin 742 metrekarelik olanı 201 milyon lira, 18 bin 93 metrekarelik olanı da 149 milyon lira bedelle Çekiçoğlu Makina Medikal Otomotiv’e satıldı.
Cumhuriyet tarihindeki en fazla özelleştirmeyi yapmakla övünen AKP iktidarı, kamuya ait taşınmazları birer birer satmaya devam ediyor. Deniz kenarlarındaki değerli araziler özelleştirme ihaleleri ile elden çıkarılıyor. Yanlış politikalarıyla ülkeyi büyük bir kaynak krizine de sürükleyen iktidar, 2005’te kapattığı SEKA’nın binlerce metrekare büyüklüğündeki taşınmazlarını da satıyor.
Bu kapsamda, Özelleştirme İdaresi tarafından ihalesi tamamlanan bir dizi taşınmaz özelleştirmesi, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylandı. Buna göre Muğla Bodrum’daki iki taşınmazdan 22 bin 39 metrekarelik olanı 44.7 milyon lira bedelle SDK Yapı Sanayi, 14 bin 391 metrekarelik olanı da 45.2 milyon lira bedelle Alinda Danışmanlık Turizm ve Zonguldak Çaycuma’daki 11 bin 473 metrekarelik taşınmazdaki Sümer Holding’in (SEKA’ya ait) bir kısım hissesi 14.3 milyon lira bedelle İbrahim Ece’ye satıldı.
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