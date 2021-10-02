Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü'ne ait kullanılmayan karantina merkezi çürüyor

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 2019 Sayıştay raporunda atıl halde olduğu belirtilen Pirinçlik Eğitim ve Karantina Merkezi için hâlâ bir adım atılmadığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın 2020 denetim raporunda da tesislerin kullanılmaması nedeniyle kamu kaynağının değerlendirilmediği, binaların artık çürüdüğü ve tedbir alınmadığı için hırsızlık olayları yaşandığı aktarıldı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, rapordami tespitleri bir önerge üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sormuştu.

DEĞERLENDİRİLİYOR

Önergeyi süresi geçtikten sonra yanıtlayan Koca, tesislerin hangi kamu kuruluşları tarafından kullanılmak istendiği sorusuna “Diyanet İşleri Başkanlığı’nca eğitim merkezi, İçişleri Bakanlığı’nca polis moral ve eğitim merkezi, Adalet Bakanlığı tarafından ceza ve tevkif hizmetlerinde kullanmak üzere, İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından eğitim amacıyla kullanılmak üzere talep edilmiştir” karşılığını verdi. Koca, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların kullanım ihtiyacı duymadığı belirtilen tesisler için “Tesislerin ekonomiye kazandırılması için alternatifler değerlendirilmektedir” açıklamasını yaptı.

Sayıştay raporunda tesis değerinin 12 milyon 795 bin TL olduğu bilgisi paylaşılarak “Önemli bir kamu kaynağı atıl durumda bırakılarak kullanılmamaktadır” ifadeleri yer aldı.