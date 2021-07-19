"Temizledik" denilmişti, Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü
Marmara Denizi'ni aylardır görülen ancak yapılan çalışmalarla yüzeyde büyük oranda temizlenen müsilaj, Bursa'nın Gemlik sahillerinde yeniden kendisini gösterdi.
Bursa'nın Marmara denizine kıyısı olan Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü.
Dalgaların getirdiği müsilajın görüldüğü sahiller arasında, Gemlik Körfezi çevresindeki Kumla, Narlı, Kurşunlu, Gemsaz ve Kumsaz sahili yer aldı.
Bir süredir temizleme çalışmalarının yapıldığı ve ortadan kaybolan deniz salyasının tekrar görülmesi yurttaşlar tedirgin etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde canlı yaşamını tehdit eden müsilaj oluşumu hakkında son açıklamasında "İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor" demiş ve "Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizinde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nda, Mayıs ayında müsilajın yayıldığı alanın 12 bin 741 hektara kadar çıktığını belirtirken şu anda sıfıra yakın olduğunu söylemişti.
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