AKP teklifi Meclis'e sundu: Trafik cezalarına büyük zam yolda!

AKP 36 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. Yeni Trafik Kanunu ile yönetmeliğe aykırı plaka takan sürücülere 4.000 Türk lirası idari para cezası verilecek. Plakasını değiştiren üzerinde değişiklik yapan ya da sahte plaka kullanan sürücülere ise 140 bin TL ceza kesilecek. Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira; mahkemelerce geçici ya da tedbiren sürücü belgesi alınanlar ile ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara ise 200 bin TL idari para cezası uygulanacak.

UYUŞTURUCU KULLANANA HEM CEZA HEM EHLİYET İPTALİ

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülere 150.000 Türk lirası ceza kesilecek ve ehliyetleri iptal edilecek. Bu sürücüler, 5 yıl boyunca araç kullanamayacak. Beş yıl sonunda ise süreci yeniden tamamlayarak sıfırdan ehliyet almaları gerekecek. Ayrıca bu sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlem yapılması öngörülüyor.

POLİS KONTROLÜNE DİRENENE 150 BİN LİRA CEZA

Seyir halindeyken kolluk kuvvetlerince yapılacak ölçümlere itiraz eden ya da kontrolü reddeden sürücülere 150 bin TL idari para cezası verilecek. Aynı zamanda bu kişilerin ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak.

ARAÇTA TELEFONLA KONUŞANA KADEMELİ CEZA

Araç kullanırken cep telefonu, araç telefonu ya da benzer iletişim cihazlarını kullanan sürücülere 5.000 Türk lirası ceza verilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde ikinci kez aynı ihlal yapılırsa 10.000 TL, üçüncü ya da daha fazla kez yapılırsa her seferinde 20.000 TL ceza uygulanacak. Ayrıca her ihlal sonrasında sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak.

KAZA YERİNİ TERK EDENE HAPİS VE PARA CEZASI

Maddi hasarlı, yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarında, zabıta izni olmaksızın olay yerinden zaruret dışında ayrılanlara 46 bin TL idari para cezası kesilecek. Yaralanmalı ya da ölümlü kazalarda olay yerini izinsiz terk eden sürücülere ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Bu sürücülerin ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak ve yeniden ehliyet almak için süreci sıfırdan tamamlamaları gerekecek.

TAKOGRAF VE HIZ SINIRLAYICI KULLANMAYAN YANDI

Araçlarda yönetmelikte belirtilen nitelik ve niceliklerde gereçleri bulundurmayan sürücülere 1.000 TL ceza kesilecek. Takograf ve hız sınırlayıcı cihazları bulundurmayan ve kullanmayanlara ise ayrı ayrı olmak üzere 75.000’er TL idari para cezası uygulanacak.