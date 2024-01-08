AKP tipi sendikacılık: Sağlık-Sen yönetimindeki 89 kişi hastanede de aynı pozisyonda çalışıyor

Yayınlanma: 08.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 08.01.2024 - 03:00

İktidara yakınlığıyla bilinen sendikalara tanınan ayrıcalıklar büyüyor. Son olarak Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği’nin (SAHADER) yaptığı araştırma Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Sağlık-Sen’e tanınan ayrıcalıkları göz önüne serdi. Araştırmaya göre 46 ildeki 89 Sağlık-Sen yöneticisinin aynı zamanda kamudaki sağlık kurumlarında da yönetici olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Sağlık-Sen, sendikalar kanununu çiğneyerek otel, market ve taksicilik gibi ticari faaliyetlerde de bulunuyor.

Sağlık-Sen’in faaliyetlerini değerlendiren SAHADER Sosyal İşler Sekreteri Abdurrahman Aktürk, “81 ilin 46’sında yetkili sendika yönetim, denetim ve disiplin kurullarındaki kişiler kamu sağlık tesislerinde yöneticilik yapıyor. Neredeyse il başına iki yönetici bu sendika kurullarının üyelerinden oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın adeta yetkili sendika tarafından kuşatıldığı açık. Bu tabloda sözleşmeli yöneticilikten yüksek maaş ve kariyer olanağına sahip olan bu kişiler, sağlık meslek çalışanlarına mobbing ve baskı unsuru olarak da karşımıza çıkıyor” dedi.

OTEL VE MARKET İŞLETİYORLAR

Sendikanın yaptığı ticari faaliyetlere ilişkin konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Denetleme Kurulu üyesi Abuzer Aslan ise “Sendikalar emekçilerin ekonomik, demokratik, siyasal, sosyal, hukuksal ve kültürel haklarını korumak ve onların özlük hakları için mücadele etmesi gereken örgütlerdir. Ancak bu sarı sendika sağlık emekçilerinin haklarını korumak yerine otel ve market açıyor. Emekçiler onlarca sorunla mücadele ederken bir sendikanın bu şekilde faaliyetlerle uğraşması kabul edilemez” dedi.