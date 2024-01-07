AKP’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu’nun seçim öncesi konuşması gündem oldu: Tabii ki geçmem, bindiğim araçtan inmem

İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçen ve Eskişehir'den belediye başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu’nun, 14 Mayıs seçimi öncesi katıldığı bir programda kullandığı ifadeler yeniden gündem oldu. Hatipoğlu’nun, sunucunun “AKP’ye geçer misiniz?” sorusuna, “Hayır tabii ki geçmem AKP’ye, ne işim var. Ben bindiğim araçtan inmem” şeklinde yanıt verdiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:51
AKP’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu’nun seçim öncesi konuşması gündem oldu: Tabii ki geçmem, bindiğim araçtan inmem
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Eskişehir milletvekili seçildiği İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen ve buradan belediye başkan adayı olarak gösterilen İdris Nebi Hatipoğlu'nun Mayıs 2023 seçimleri öncesi röportajı ortaya çıktı.

Hatipoğlu'nun seçim öncesi vekil olarak seçildiği Eskişehir'in yerel kanallarından ES TV’de katıldığı programda kullandığı ifadeler yeniden gündem oldu. 

Programda gazeteci Hakkı Sağlam, Nebi Hatipoğlu’na, “Tarihe kayıt düşmek için soruyorum: 14 Mayıs akşamı diyelim ki AK Parti iktidara devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçildi. İYİ Parti muhalefette kaldı. Sizin gibi gerçekten güçlü bir sanayicinin de siyasette aktif olması ve muhalefette yer alması belki bazı sıkıntılar çıkarabilir. Böyle bir durumda AK Parti’ye geçer misiniz?” sorusunu yöneltti.

Hatipoğlu ise soruya şu şekilde yanıt verdi:

"İYİ Parti muhalefette kalırsa dahi… Hayır tabii ki geçmem AKP’ye, ne işim var.

Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Bir siyaseti iş olarak yapanlar bir de hizmet olarak yapanlar. Biz hizmet olarak yapacağız. Memleketime hizmet etmek için siyasete giriyorum.  Ben İYİ Parti’deyim İYİ Parti olarak devam edeceğiz. Ama ileride ne olur bilinmez.

Ben AK Parti’ye geçmem tabi ama bizim partimiz başka bir partiyle koalisyon yapar… Ama o benim işim değil. Partinin ilgili kurullarıyla ilgili. Ben şahıs olarak bindiğim araçtan inmem.


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