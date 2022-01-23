AKP'de doğalgaz çıkmazı

23 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Gaz krizine ilişkin değerlendirme yapan Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, öncelikle İran gazını kolayca ikame etmenin mümkün olmadığına atıfla şunlara dikkat çekti: “Çünkü Rusya ya da başka bir ülke verdiği gazı artıramaz. Bu, önceden öngörülebilen bir şey olsa o zaman ek anlaşma olabilirdi. Türkiye’de gazın üçte birini konutlar tüketiyor. Burada gaz kesilirse insanlar donacağı için en kolayı ‘sanayiye üretimi kıs’ diyorlar.

Elektrik santrallarında da kesintiye gidecekler. Kesintileri gezdirecekler.” İran’ın gazı, ihtiyacını karşılamak için kesmiş olabileceğini, sonuçta bu işten para kazandığını ifade eden Türkyılmaz, bu ülkenin gaz kaynakları olmasına rağmen ambargolar nedeniyle yatırım yapamadığını da belirtti. Türkyılmaz, bu noktada Türkiye’nin eksiklerini ve yaşayacağı süreci şöyle özetledi: