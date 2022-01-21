Doğalgaz krizi sonrası elektrik kesintisi başladı

21 Ocak 2022 Cuma, 15:59

İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış dün azaltıldı. Ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklandı. Türkiye elektrik üretiminin yüzde 30'a yakın kısmını doğalgaz santrallerinden sağlıyor.

Uzmanlar hafta sonunda gerileyen tüketime ve büyük sanayi kuruluşlarının elektrik tüketimini kısıtlamak için alınacak önlemlere rağmen PTF olarak adlandırılan referans fiyatın tavan yapmasının elektrik arzındaki açığa işaret ettiğini belirttiler.

''KISINTI UYGULANACAK''

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) öğle saatlerinde yaptığı açıklamada mesken hariç olmak üzere elektrik tüketicilerine planlı kısıntı uygulanacağını, kısıntı miktarı hakkında ayrıca bilgi verileceğini açıkladı.

Elektrik dağıtım sektöründen adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "Hafta sonunda elektrik talebi hafta içi günlere kıyasla azalır. Buna rağmen fiyatın cumartesi günü tavan seviyede oluşması arz tarafının yetersiz olduğunu gösteriyor" dedi.

GÖSTERGE OLARAK KULLANILIYOR



Referans fiyatın azami düzeyde olması konut kullanıcıları gibi EPDK'nin belirlediği elektrik tarifesinden tüketim yapan mesken grubu kullanıcıları etkilemiyor.

Gün öncesi piyasada belirlenen Piyasa Takas Fiyatı (PTF) olarak adlandırılan referans fiyat elektrik üreticileri, tedarik şirketleri ve büyük şirketler arasında sözleşmelerde gösterge olarak kullanılıyor.

FİYATLAR ZİRVE YAPTI



EPİAŞ tarafından enerji piyasasında ertesi günün PTF fiyatı saat 14.00 itibarıyla kesinlik kazanıyor. Tavan fiyat uygulaması yapılan PTF'de tavan ocak ayında 1,345 lira olarak belirlenmişti.

Referans elektrik fiyatı bu haftanın önceki günlerinde de zirveyi görmüş, ancak zirvedeki seyir birkaç saati geçmemişti. Gaz santrallerinin tüketimi azaltacağı açıklamasının ardından bugün 08.00'den itibaren gün boyunca fiyatların zirve olduğu görüldü.