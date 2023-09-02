AKP'de 'kriz' korkusu

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 03:00

Türkiye ekonomisini krize sürükleyen AKP iktidarı, seçimler sonrası özellikle ekonomide “rasyonelleşme” adı altında yeni bir döneme girdi. Ancak,”yeni” ekonomi yönetimi anlayışı içinde Merkez Bankası’nın (MB) son dönemdeki faiz artırım kararları sonrası parti içinde bazı kaygıların yaşandığı ifade ediliyor. AKP’li bir grup yöneticinin, “faiz artırımlarının altında dışarıdan sıcak para girişinin sağlanması ve iç piyasayı rahatlatmak amacı yatsa da ilerleyen zamanda ülke ekonomisi açısından başka sorunların baş göstereceği konusunda kaygıların hakim olduğu” belirtiliyor.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yeni yönetimin, “TL’nin değerinin artması ve kur yükselişleri nedeniyle oluşan maliyet enflasyonunun önüne geçmeyi hedeflediğini” ifade eden AKP’li kaynaklar, ancak bu politikanın uzun vadede “yatırımların düşmesi gibi bir sonucu yaratabileceğine” dikkat çekiyor.

Faizlerin artmasıyla birlikte gelecek süreçte “yatırımların durmasından endişelenen” bazı yöneticilerin, “Faizler artınca yatırımcı risk almak istemeyebilir. Paralarını faizle değerlendirerek risksiz yatırıma yönelebilir. Böyle yatırımcılar da bir işyerinde işçi çalıştırmak yerine işçi çıkarmayı ve kârını artırmayı hedefleyebilir. Böyle olduğunda işsizlik artar. İşsizlik özellikle büyükşehirlerde büyük bir sorun haline dönüşebilir” görüşünde olduğu iddia edildi.

AKP’li yöneticilerin bu kaygılarını Hazine Bakanı Şimşek’e de ilettiği, Şimşek’in ise “Sıkı tedbirler alıyoruz. Uyguladığımız politikanın sonuçlarını yakın zamanda görürüz, olumlu sonuçlar alacağız” diyerek “mevcut faiz politikasından yana tavrının altını çizdiği” belirtiliyor.

‘BÜYÜKŞEHİR’ KAYGISI

AKP’li kaynaklar, özellikle büyükşehirlerde en büyük sorunun “ekonomi” olduğunu söylüyor. Gerek konut kiralarında gerek gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle büyükşehirlerde sabit geliri olanların “ödemelerde zorluk yaşadığı” vurgulanırken “Bir de bu sorunların üzerine işsizlik eklenirse, ülke açısından başka bir sorun gündeme gelir. İşsizliğin artması da enflasyonu tetikler. İşsiz kalanlar da ‘İşimiz olduğunda zorlansak da sabit bir gelirle yaşıyorduk ancak şimdi o sabit gelirimiz de yok oldu’ görüşü ortaya çıkar. Bu da özellikle büyükşehirlerde seçimleri de yakından etkiler” değerlendirmeleri yapılıyor.