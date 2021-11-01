AKP'li Aydemir: Bizden önce doğalgaz yoktu

01 Kasım 2021 Pazartesi, 21:18

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, görüşmeler sırasında "Hep yokluk üzerine kurgulanmış bir muhalefet anlayışı… Sadece hayır kavramı üzerine inşa edilmiş bir muhalefet anlayışı var. Teşekkür etmek lazım, demek lazım ki geldiğimiz nokta hakikaten bir mesafe" dedi.

"Bütçe görüşmeleri yapılırken bunu yapıyoruz. Biz samimiyiz" diyen Aydemir, "Bizden önce doğalgaz hangi ildeydi. Kaç vilayetteydi. Biz şimdi bütün ilçelere aktarıyoruz… Bizim iktidarımızdan önce birçok kurumda kalorifer yoktu” ifadelerini kullandı.

Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Niye itiraz ediyorsunuz? 1942 yılında ekmek karneye bağlıydı. O yıllarda kaos vardı. Pandemi şartlarından bahsetmiyorsun, bütün suçu AK Parti’ye yüklemeye çalışıyorsun. Bunu yapmayacaksın. Herkese hizmeti, vatana hizmet olarak gören bir anlayış var. Bugün Rusya vanayı kesse Avrupa kettle ısıtamaz. Örnek alın bakın, dünya örnek alıyor. Daha önce bu ülkede gaz yağı kuyrukları vardı. Gaz ocakları vardı. O ocaklara gaz yağı bulunamazdı. Siyasetimizin özünde insan var. Yenilebilir enerji kavramı da bizimle hayat buldu."

Muhalefet milletvekillerinin tepkileri üzerine Aydemir, “Bizden önce ne vardı arkadaşlar. Her halimiz vatandaşın içinde geçiyor” diye yanıt verdi.

YILMAZ: "20 YIL ÖNCE BİR İDARE GELDİ BİZE PANTOLON GİYDİRDİ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Aydemir’in sözlerine şu karşılığı verdi:

“Tekerlek daha icat edilmemişti. Mağarada yaşıyorduk. Ateşte yeni icat edilmişti. Ağaç kavuklarındaydık. Üstümüzü çınar ağacının incir ağacının yapraklarıyla örtüyorduk. Basit bir hayat yaşıyorduk. 20 yıl önce bir idare geldi. Bize pantolon giydirdi. Boynumuza kravat taktı bizi bugünkü güne ışınladı. Bize düşen görev bu yapılan iyiliği unutmamak. İbrahim Bey burada yok, ama tarihin arşivlerine geçecek çok iyi bir konuşma yaptı. Artık biz mağara kovuklarından çıktık. Televizyonumuz var. Buzdolabımız var… Bundan sonra bir iyilik daha yaparsanız şu doğalgaz ve elektrikten kurtarırsınız şu hayat çok daha kolaylaşır. Bu tarihi konuşma gerçekten önemli bir konuşma. Ama şunu da unutmayın ki bu mağara adamının biriktirdiği serveti 2001-2002 yılında görevi devraldığınızda… Satarak ülkeyi belli bir yere getirdiniz ve enflasyonu aşağıya çektiniz. Bugün aynı meseleyi sorunu çözebilmek için TEİAŞ’ı özelleştiriyorsunuz."