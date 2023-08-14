AKP'li belediye başkanı Fatma Şahin grevdeki işçilere patronlarını savundu: 'Adam ‘beni üzüyorlar' diyor'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:05

Güncelleme: 14.08.2023 - 13:05

Gaziantep’te Şireci Tekstil’e ait fabrikalarda çalışan işçiler, zam talebiyle greve çıktı. Greve çıkan yaklaşık 2 bin işçi telefonlarına gönderilen mesajla işten çıkarıldı.

İş bırakma eylemi sürerken AKP’li Belediye Başkanı Fatma Şahin fabrika sahibi Ahmet Şireci'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından işçilere seslenen Şahin,

İşçilere seslenen Şahin şunları söyledi:

*Bu adam sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Telefonla yapıyor ya… Niye, çocuklarınız yarın Fatma Şahin olacak. Uyuşturucu sorunu var dedim. AMATEM’i yaptı.

Allah için insanları değerlendirirken… Dedi ki, camiye gittiği zaman ‘babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım’ Şireci dediğiniz adam bu. Arada fitne çalışıyor. Arada dedikodu çalışıyor. İşçiyle işveren baba oğlu olduğu sürece hiçbir sorun yok.

“ADAM ‘BENİ ÜZÜYORLAR’ DİYOR”

Adam diyor ki, ‘Beni üzüyorlar.’ Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi. Cumhurbaşkanımız iki yıllık sürede bu enflasyon tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır. Biz bunu çözerken beraber çözeceğiz. Beni arıyor ‘kurban olayım, şu işi çözün’ diyor. Herkesin çoluğu çocuğu var. Bu işin kazananı vallahi billahi yok.”

Şahin’in sözlerine çok sayıda işçi tepki gösterdi. CHP Milletvekili Melih Meriç de ziyarette bulundu.