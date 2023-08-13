Milyonlarca memur bu haberi bekliyor: Masada teklif, alanda grev!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

Görüşmelerde iktidar, 13 gün sonra nihayet yarın ilk teklifini sunacak. Ancak bu teklifin kabul edilmesi beklenmiyor. Çünkü takvime göre 17 Ağustos’ta hükümet ikinci teklifini sunacak. Görüşmeler 21’ine kadar sürecek. Bu sürede ya anlaşma olacak ya da süreç hakeme taşınacak. Sözleşme hakeme giderse 31 Ağustos’ta karar çıkacak. Emekçi ise 16 Ağustos’ta bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. KESK, 16 Ağustos’ta grevde olacaklarını açıkladı.

‘KİRA YARDIMI YAPILMASI GEREK’



KESK taleplerinden bir kısmını şöyle sıraladı.