Milyonlarca memur bu haberi bekliyor: Masada teklif, alanda grev!
Milyonlarca memur ile memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplusözleşme görüşmelerinde bu hafta iktidardan teklifler gelecek. İlk teklif yarın, ikincisi ise perşembe günü masada olacak. Emekçiler ise 16 Ağustos’ta bir gün iş bırakacak.
Görüşmelerde iktidar, 13 gün sonra nihayet yarın ilk teklifini sunacak. Ancak bu teklifin kabul edilmesi beklenmiyor. Çünkü takvime göre 17 Ağustos’ta hükümet ikinci teklifini sunacak. Görüşmeler 21’ine kadar sürecek. Bu sürede ya anlaşma olacak ya da süreç hakeme taşınacak. Sözleşme hakeme giderse 31 Ağustos’ta karar çıkacak. Emekçi ise 16 Ağustos’ta bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. KESK, 16 Ağustos’ta grevde olacaklarını açıkladı.
‘KİRA YARDIMI YAPILMASI GEREK’
KESK taleplerinden bir kısmını şöyle sıraladı.
- Brüt 8 bin 138.89 TL olarak verilen ilave seyyanen ödenek taban aylık katsayısına dahil edilsin, emekli kamu görevlileri de bu artıştan yararlansın.
- 2024 artışı bu yeni katsayı üzerinden yapılsın.
- Eş yardımı 3 bin 310 TL’ye, çocuk yardımı her çocuk için 2 bin 220 TL’ye çıkarılsın.
- Büyükşehirlerde 7 bin 500 TL, diğer şehirlerde 5 bin TL kira yardımı verilsin.
- Kamuda en az maaşı alan kamu emekçisi maaşı, 2024 Ocak itibarıyla 47 bin 500 TL’ye, diğer şehirlerde görev yapıyorsa 45 bin TL’ye çıkarılsın. Bu tutarlar her üç ayda bir yoksulluk sınırındaki artış oranında güncellensin ve büyümeden pay eklensin.
- Vergide adalet sağlansın. Dolaylı vergiler düşürülsün. Servet vergisi getirilsin.
- Aylık 3 bin 325 TL yemek yardımı verilsin.
- Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilsin.
- Kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 5 bin TL tutarında kreş yardımı verilsin.
- Seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge sözü tutulsun. 1. dereceye yükselen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilsin.
- Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılsın.
- Yoksulluk sınırı temel alınarak artırılsın.
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