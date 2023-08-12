Grevdeki işçileri hedef alan İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı: Lan yürü git

Yayınlanma: 12.08.2023 - 19:53

Güncelleme: 12.08.2023 - 20:03

Gaziantep’te Şireci Tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler düşük ücretlere karşı çarşamba akşamından beri iş bırakma eylemi yapıyor. İşçilerin bugün de kent merkezine yapmak istediği yürüyüş, Gaziantep Valiliği tarafından engellendi. İşçi temsilcileri ve valilik arasındaki görüşme devam ediyor.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise grevdeki işçileri hedef alarak “Şu an Gaziantep’te Şireci Tekstil işçileri haklarını talep ederek eylem yapmakta. İşçilerimizin haklı taleplerini kullanarak,işçi kardeşlerimizi provake etmeye çalışan bazı siyasi kesimlerinde orada olduğunu görüyorum. İşçi kardeşlerim provokasyonlara gelip, haklıyken haksız duruma düşmeyin. Ben takip ediyorum süreci” açıklamasında bulundu.

Gürban’ın bu mesajına çok sayıda tepki geldi. Gazeteci Bahadır Özgür, Gürban’ın paylaşımını alıntılayarak “2021’de SPK’dan ‘piyasa dolandırıcılığı’ndan ceza almış İYİ Parti vekili Gürban, zam için eylem yapan işçiyi ‘üstü örtük’ tehdit ediyor. Muhalefet filan diye bakmayın, gercekten tehlikeli insanlar bunlar” ifadesini kullandı.

Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ise Gürban’ın paylaşımına şu tepkiyi gösterdi: “Bu tweti patronun attırdığına eminim. Ama ispatlayamam. Mehmet Gurban, işçiler herkesin gerçek konumunu, derdini biliyor.. Bomboş hamasetle onları kandırmak artık kolay değil. işçinin yanında duranı karalamak yerine patronun haksız olduğunu ilan edin de görsün Antepli.. hadi..”

Gürban ise kullandığı ifadelere tepki gösterenlere "Sol örgütler Şireci Tekstil olayını büyütmek istiyor", "Nasıl kudurdular hemen", "Lan yürü git", "Senin vekilin değilim" sözleriyle karşılık verdi.

Şu an Gaziantep’te Şireci Tekstil işçileri haklarını talep ederek eylem yapmakta .



İşçilerimizin haklı taleplerini kullanarak,işçi kardeşlerimizi provake etmeye çalışan bazı siyasi kesimlerinde orada olduğunu görüyorum.



İşçi kardeşlerim provokasyonlara gelip,haklıyken haksız… — Mehmet Mustafa Gürban (@2727mmg2727) August 12, 2023