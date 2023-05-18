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AKP'li Metin Külünk, Merkez Bankası ve özel bankaları hedef aldı: Türkiye’ye operasyon çekiyorlar

AKP Merkez Karar Yönetim Kurumu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, 'özel bankaların Türkiye'ye operasyon çektiğini' öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:12
AKP'li Metin Külünk, Merkez Bankası ve özel bankaları hedef aldı: Türkiye’ye operasyon çekiyorlar
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AKP eski milletvekili Metin Külünk, yaptığı sosyal medya paylaşımında Merkez Bankası ve özel bankaları eleştirerek Türkiye'ye 'operasyon çekildiğini' söyledi.

Külünk, Merkez Bankası'nı "Hangi akıl ile Merkez Bankası seçime on gün kala hazırlamış olduğu bu regülasyonlar ve mevzuatlar ile birlikte kredilerin içeriği genişletildiği için maalesef hem reel sektör hem de bankacılık anlamında büyüme noktasında çok ciddi bir sıkıntının içine girmesine sebep olmaktadır. Bu doğrudan seçim öncesi finansal operasyon kokmaktadır" diye yazarak eleştirdi.

Özel bankaları da hedef alan Külünk, "Özel Bankalar, esnafı, çiftçiyi, emekçiyi arayıp kredi kartlarını pazartesiye kadar kapatmalarını istiyor. Beşyüz Bin TL'lik kredi kartları elli bin TL'ye düşürüldü. Özel Bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor?" değerlendirmesini yaptı.

'Bankalar, kredi kartlarından nakit avans çekilmesini durdurdu' haberini alıntılayan Metin Külünk, "İşte operasyonun doğrudan hedefi, sayın cumhurbaşkanımızdır. Tutmadı tutmayacak. Herkes ama herkes attığı adamlara dikkat etmek ve zarar verici her adımdan kaçınmak zorundadır. Devletimiz güçlüdür" notunu düştü.


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