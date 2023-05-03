TCMB'den rezerv mesajı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:14

Güncelleme: 03.05.2023 - 16:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika araçlarının Türk Lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, Açık Piyasa İşlemleri fonlamasının teminat yapısında Türk Lirası cinsi varlıkların artırılması, fonlamanın kompozisyonunda swap ağırlığının azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklandığını açıkladı.

27 Nisan’da gerçekleştirilen ve politika faizinin yüzde 8,50’de sabit bırakıldığı Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımlayan TCMB, “Para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir” dedi.

Özetlerde şu ifadeler öne çıktı:

Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir.

Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir.

TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulayacaktır.