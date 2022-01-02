İşçi, memuru yakın takipte

02 Ocak 2022 Pazar, 02:00

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarını düzenleyen 6. dönem toplusözleşmesi geçtiğimiz ağustosta Memur-Sen ile hükümet arasında imzalandı. Sözleşmeye göre memur ve memur emeklisine bu yıl yüzde 5+7, gelecek yıl da yüzde 8+6 zam verilecek. Ayrıca 6 aylık dönemlerde enflasyonun zam oranını aşması halinde aradaki fark da memur ve memur emeklisine ödenecek. Sözleşme gereği memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 5 toplusözleşme zammının yanı sıra geçen yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon farkını da alacak. Enflasyon oranı yarın belli olacak. Ancak memur konfederasyonları döviz kurları ve enflasyondaki artış ile birlikte fiyatların çok yükseldiğine dikkat çekerek ek zam talep ediyor. Vergi muafiyeti ile ilgili düzenlemenin evli ve iki çocuklu bir memura sadece 38 TL avantaj sağladığına ve asgari ücrette yüzde 50’nin üzerinde artış olduğuna da dikkat çekiyor. İktidar da geçtiğimiz günlerde memurlar için ek protokol yapılacağını açıkladı.



Memura yüzde 5 toplusözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında ek bir artış yapılması halinde onlar da kamu işçileri için aynı talebi dile getirecek. Türk-İş ve Hak-İş’in iktidar ile imzaladıkları kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne göre, kamu işçilerine bu ay yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı verilecek. Geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verisi yüksek geleceği için gerek memur gerekse de işçi için ciddi oranda enflasyon farkı oluşacağı beklentisi var. Kamuda örgütlü bulunan işçi sendikaları, iktidarın memurla ek protokol gibi toplu sözleşmeden farklı zam oranları öngören bir metin imzalaması halinde aynı talebi kendileri de dile getirecek. Eğer memura sözleşme ve enflasyon farkı dışında ek zam yapılırsa işçiler de isteyecek. Bu nedenle de işçi sendikalarında, “Eğer ek zam yapılacaksa herkese yapılır” beklentisi var.

