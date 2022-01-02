Kritik toplantı yarın: Gündemde memur ve emekli zammı var

Yeni yılın ilk kabine toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranları masaya yatırılacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2022 Pazar, 15:22
Kritik toplantı yarın: Gündemde memur ve emekli zammı var
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Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek.

Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

GÖZLER KABİNE'DE

Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündeminde memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranları masaya yatırılacak. 

Öte yandan toplantıda ekonomi, dış politika ve koronavirüs pandemisindeki son gelişmeler ele alınacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.


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