AKP'li Özkan asgari ücret zammını açıkladı

09 Kasım 2021 Salı, 13:30

AKP iktidarının son yıllardaki asgari ücrete en yüksek zammı yapılacağı konuşulurken yurttaşın hayat pahalılığıyla mücadelesi devam ediyor. İktidar art arda asgari ücrete zam açıklamaları yapmaya devam ediyor.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan katıldığı programda "Asgari ücret 4 bin lira olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum" ifadelerini kullanırken şu ana kadar en yüksek zam olacağını öne sürdü.

"YENİ BİR ZAM BEKLENTİSİNİ GÜNDEME GETİRDİ"

Özkan, 2002’den bu yana asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapıldığına dikkat çekerek "Özellikle 2019, 2020 yılında başlayan küresel salgın ve küresel ısınmayla beraber kuraklık, sel ve yangınlar vatandaşların ciddi anlamda yeni bir zam beklentisini gündeme getirdi" dedi.

Özkan, şunları söyledi:

"Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık yüzde 50 üzerinde asgari ücrette zamla bugüne kadar getirmişiz. 2002’den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar bu dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10 ise yüzde 15, yüzde 15 ise yüzde 22 buçuk-23 oranında biz zam yaparak getirmişiz. Biliyorsunuz asgari ücret komisyonu toplandığı zaman bu noktada bir taraftan bakanlık, sendikalar TÜİK’in verileri ve bütün emtia fiyatlarındaki değişiklik dikkate alınarak masaya yatırılıyor. Bu noktada vatandaşın refahını artıracak, kur karşısında erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır. Orada da görülecektir ki inanın belki de, 2002’den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyonun yüzde 50 üzerinde zam verdiğini az önce ifade ettim. Buradan elde edebileceğimiz sonuç şudur, inşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zammının en üst seviyede belirlendiği bir zam olacağını buradan ifade edebilirim"