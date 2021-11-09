Son dakika... MÜSİAD'dan 'asgari ücrette artış' talebi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yılsonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.
Asgari ücret ile ilgili özel sektörden görüşler gelmeye devam ediyor.
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 2022 için asgari ücret artışının enflasyon oranı üzerinde olması gerektiğini söyledi.
Derneğin genel merkezinde düzenlenen "MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu, Hedefler, Faaliyetler" tanıtım toplantısında konuşan Asmalı konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Çalışanlarımızın daha iyi maddi koşullar altında çalışması, hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmeleri, alım güçlerinin artması; en az onlar kadar, işverenler olarak bizleri de memnun edecektir. Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yılsonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz."
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