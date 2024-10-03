AKP'li Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'e seslendi: 'Borsada iyi şeyler olmuyor'

AKP'li Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten borsa konusunda önlem almasını istedi. Tayyar, "Sayın bakanım, lütfen şu borsaya bir el atın" ifadelerini kullandı.

AKP'li Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'e seslendi: 'Borsada iyi şeyler olmuyor'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 23:06

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Borsa İstanbul'da spekülasyon yapanlara karşı önlem alınması istedi. 

Mehmet Şimşek'le Gaziantep'te siyaset yaptıklarını anımsatan ve iyi tanıdığını belirten Tayyar, "Sayın bakanım, lütfen şu borsaya bir el atın. Küçük yatırımcıyı ‘sıfır faizli halk kredisi kaynağı’ olan gören spekülatörlerin tezgahını bozun. Borsada iyi şeyler olmuyor" ifadelerini kullandı.

"SİYASETÇİ BİLE SAYILMAZ"

Tayyar'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Mehmet Şimşek bakanı iyi tanırım, Gaziantep’te birlikte siyaset yaptık.

Ekonominin direksiyonuna geçtikten sonra çok pozitif işler yaptı, kur koruma garabetine son verdi her şeyden önce.

Ciddi mesafe alındı.

Uyguladığı ekonomi politikalarına yönelik en büyük eleştirim, özellikle sosyal yönünün zayıf olmasıdır.

Başka eleştiriler de var.

Fakat şunu söyleyim; devasa bütçe yönetip adını akçalı, kirli ilişkilerden uzak tutmayı başarmış namuslu siyasetçilerdendir.

Aslında klasik manada siyasetçi bile sayılmaz, teknokrat yönü daha ön plandadır.

Ahlaklıdır, dürüsttür.

Biliyoruz ki iyi olmak yetmez, kötüden de uzak durmak gerekir.

Hal, sirayet eder.

Sayın bakanım, lütfen şu borsaya bir el atın.

Küçük yatırımcıyı ‘sıfır faizli halk kredisi kaynağı’ olan gören spekülatörlerin tezgahını bozun.

Borsada iyi şeyler olmuyor."


Etiketler: #şamil tayyar #Mehmet Şimşek #Borsa İstanbul

İlgili Haberler

Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili bilgisi yokmuş: Bakanlıktan açıklama geldi

Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili bilgisi yokmuş: Bakanlıktan açıklama geldi
Mehmet Şimşek: 2025 yılı 2024'ten daha iyi olacak, 2026 da 2025'ten çok daha iyi olacak

Mehmet Şimşek: 2025 yılı 2024'ten daha iyi olacak, 2026 da 2025'ten çok daha iyi olacak
Mehmet Şimşek ABD'de iş insanlarına sunum yaptı: 'İlave tedbirler gerekiyor ama...'

Mehmet Şimşek ABD'de iş insanlarına sunum yaptı: 'İlave tedbirler gerekiyor ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler