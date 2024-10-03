Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili bilgisi yokmuş: Bakanlıktan açıklama geldi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 19:30

Güncelleme: 03.10.2024 - 19:30

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bugün katıldığı programın ardından 'enflasyon verileri' ile ilgili soru yöneltildi. Şimşek soruya, "Enflasyonla ilgili bilgim yok" yanıtını verdi.

Bu anların sosyal medyada gündem olmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in bugün katıldığı program sonrası bir muhabir tarafından kendisine ayaküstü yöneltilen bir soruya yönelik verdiği cevabın çarpıtılarak kamuoyuna aktarıldığı görülmüştür.

Sayın Bakanımızın, bugün katıldığı bir programda kürsü konuşması devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yıllık enflasyon verileri açıklanmıştır. Program sonrası Ankara'daki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına yetişmek amacıyla aracına giderken, kendisine yöneltilen enflasyon sorusuna doğru ve sağlıklı bir yanıt vermek adına henüz verilere dair detaylı bir bilgiye sahip olmadığı için bilgisi olmadığını ifade etmiştir. Verileri analiz ettikten sonra Sayın Bakanımız sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın işaret ettiği paylaşımda ise Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e geriledi.

Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor.

Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır."