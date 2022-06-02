AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 47 zam

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:30

AKP hükümetinin doğalgaz fiyatlarını konutta yüzde 30, sanayide yüzde 10, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 25, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe ise yüzde 15 zam yapmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi de suya yüzde 47 zam yaptı. Zam teklifi meclis toplantısında tartışmalara neden oldu.

“118 BİN ABONE FATURASINI ÖDEYEMİYOR”

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, mecliste görüşülen zam teklifine CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin “Bu zamları yüzde 47'den 30’a çekelim. Kesme ve bağlama konusunda da fiyat artırmayalım biz de destek verelim” diye teklif de bulundu.

İYİ Partili Meclis Üyesi Arslan Güner ise “Muhalefet olsak dahi bu zammı vatandaşlarımıza anlatmakta zorluk çekeceğiz. 118 bin abonemiz de faturalarını ödeyemiyor. Ben sizin bu zammı biraz aşağı çekeceğinizi düşünmüştüm. Ama sizin böyle bir niyetiniz yok. Yüzde 30'a çekerseniz biz de destek verelim yoksa ret vereceğiz, bunu dışarda anlatamayız” dedi.

“BİZ DE İSTEMİYORUZ”

30 büyükşehir belediyesinin 25’inin kendilerinden daha fiyatlıya su verdiğini belirten Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TİSKİ’nin (Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi) gelirinin yüzde 90’ının sudan karşılandığını söyledi. Yatırım yapmak için su gelirinin harcamalara göre ayarlanması gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, “Elektrik giderimiz 2 kat arttı. Benzer fiyat artışı akaryakıtta oldu. Gelecek aylarda işçi maaşları da artıyor. Bu nedenle su gelirimizi makul bir seviyeye taşımamız lazım.

TİSKİ olarak bir hesap yaptık. Biz de istemeyiz. Bizim gibi seçilmiş insanlar bunu istemez. Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesinden 25 belediye TİSKİ’den pahalıya veriyor suyu. Bu mecbur yapmamız gereken, vatandaşlarımıza hizmetin devam etmesi için yapılması gereken bir zamdır. Ayrıca su ücretlerini ödeyemeyen vatandaşların faturalarını da ödeyen bir belediyeyiz” diye konuştu. Tartışmaların ardından yapılan oylamada ise Millet İttifaklı meclis üyelerinin hayır oyuna rağmen Cumhur İttifakının oylarıyla suya yüzde 47 zam yapıldı. Alınan kararla konutlarda 5,22 olan suyun metreküp fiyatı 7,67 oldu.

“BİR ABDESTLE 5 VAKİT NAMAZ KILDIRACAKLAR”

CHP Trabzon İl başkanı Ömer Hacısalihoğlu da su zammına tepki göstererek, “Bu iktidar vatandaşa bir abdestle 5 vakit namaz kılmayı amaçlıyor. Sudaki yüzde 8'lik vergiyi yüzde 1'e indirdiler. Bu indirim olduğunda tebrik kuyruğuna girenlere sesleniyorum, neredesiniz? Bu yapılan fahiş zam karşısında neden sesiniz çıkmıyor” ifadelerini kullandı.