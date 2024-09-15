AKP’li vekilin oteli önündeki nöbete polis müdahalesi: Gözaltına alındılar!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 22:18

Güncelleme: 15.09.2024 - 22:18

AKP'li vekil Ferhat Nasıroğlu'na ait Soma'daki maden işletmesinde sendikalaştığı için işten çıkarılan işçilerle dayanışmak için Nasıroğlu'nun otelinin önünde başlayan nöbete polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesinde Bağımsız Maden İş Sendika yöneticileri ve avukatları gözaltına alındı.

Yaşanan gelişme Bağımsız Maden İş Sendikası sosyal medya hesabından duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun şirketi Fernas Grup’a ait maden işletmesinde sendikalaşan 7 işçinin işten çıkarılmasının ardından başlayan direniş devam ediyor.

Bağımsız Maden İş, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Manisa Soma'da bulunan Fernas Madencilik'teki işçilerin insani olmayan çalışma koşullarını yayınlamıştı.