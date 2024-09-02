Bağımsız Maden İş sordu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan açıklama!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 19:45

Güncelleme: 02.09.2024 - 19:45

Bağımsız Maden İş sendikası sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla “Çalışma Bakanlığı sendika üyelik bilgilerini işverenlere mi sızdırıyor?” sorusunu sordu.

Sendika yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Aşağıda gördüğünüz Tweet'te yer alan sendika üyelik dökümü @fnasiroglu'na ait Fernas Madencilik Genel Müdürü Serkan Güncü tarafından paylaşılmıştır.

Sendika üyelik bilgileri @csgbakanligi sisteminde tutulan özel bilgi niteliğindedir. İşverenle paylaşılması yasaktır. Bu bilginin sızdırılması, kişisel verilerin gizliliğiyle aykırıdır ve Türk Ceza Kanunu Madde 135'e göre suçtur.

Bu yapılan Türkiye'deki tüm işçilerin sendikal özgürlüklerine yönelik büyük bir tehdittir. Fernas Madencilik Genel Müdürü Serkan Güncü, sendikal bilgilerin kendisine sızdırıldığına dair suçunu kendi eliyle ikrar etmiştir.

Tüm sendikalar, gazeteciler, siyasi partiler ve kamuoyu bu skandalın peşine düşmeli, ÇALIŞMA BAKANLIĞI DERHAL AÇIKLAMA YAPMALIDIR.”

ÇALIŞMA BAKANLIĞI SENDİKA ÜYELİK BİLGİLERİNİ İŞVERENLERE Mİ SIZDIRIYOR?



Aşağıda gördüğünüz Tweet'te yer alan sendika üyelik dökümü @fnasiroglu'na ait Fernas Madencilik Genel Müdürü Serkan Güncü tarafından paylaşılmıştır.



Sendika üyelik bilgileri @csgbakanligi sisteminde… pic.twitter.com/z60ELJ3zIU — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 2, 2024

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Söz konusu durum hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlığı yaptığı açıklamada “Bazı sosyal medya hesaplarında ’sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması’na ilişkin aslı olmayan iddialar yer almaktadır. Özel bir maden şirketinin Genel Müdürünün sosyal medya hesabından paylaştığı bahse konu olan üyelik dökümündeki format Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın Yetki Tespit Otomasyon Sistemine ait değildir. Ayrıca herhangi bir işverenin de Bakanlığımızın sisteminde bulunan bir dokümana erişim yetkisi bulunmamaktadır. Paylaşılan formattaki dökümler e-Devlet Portalı üzerinden yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların kendi e-devlet şifreleri ile alabileceği üyelik bilgi dökümleridir” denildi.