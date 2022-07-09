AKP'nin bayram hediyesi: Motorine yapılan 81 kuruş zam bayramda yürürlüğe girdi

Motorine yapılan zam bayramın ilk günü yürürlüğe girdi. Motorinin litre fiyatı 25 lirayı geçti.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:30
AKP'nin bayram hediyesi: Motorine yapılan 81 kuruş zam bayramda yürürlüğe girdi
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Akaryakıt fiyatları yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor.

Cuma günü motorine yapılan indirimden sonra bu sefer de 81 kuruş zam geldi. Akaryakıt istasyonlarında zamlı fiyat ayarlaması yapıldı. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.


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