AKP’nin ekonomi modeli yüzünden Türkiye pahalıya alıp ucuza satıyor

24 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

İktidarın düşük TL ile teşvik ettiği ihracata dayalı politika, Türkiye’yi yoksullaştırıyor. Çünkü ithalat birim fiyatlarının yüzde 27 arttığı son bir yıllık dönemde Türkiye’nin ihracat fiyatlarındaki artış ise yüzde 6.1’de kaldı.

Bu durumu değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre geçen yıl Türkiye’nin dünya ihracatı içindeki payı 1.01 iken bu yılın ilk çeyreğinde rakamın 1.02 olarak gerçekleştiğini belirtti. Bakırcıoğlu, “İhracatı artırmak için TL’nin dolar karşısında erimesine göz yumuldu. Bunun adına da rekabetçi kur denildi. TL’nin değer kaybetmesiyle halk fakirleşti. İhracat arttı ama dünya ticaretinden aldığımız pay aynı kaldı. Ayrıca rakamlar siparişlerin inişe geçtiğini gösteriyor. Rekorlar hayal oldu” dedi.

Bakırcıoğlu ayrıca, Türkiye’nin kilogram başı ihracat değerinin hâlâ 1.2 dolar olduğunu da hatırlatarak şu yorumu yaptı: “Toplam ihracatımız içinde yüksek teknoloji ürün ihracatı payı da düşüyor. Yükte ağır, paha da hafif ürün ihracatını tersine çevirmediğimiz sürece ihracat arttı demenin bir anlamı yok.”

KOŞAR ADIM KRİZE!

Dış ticaretin bu durumu nedeniyle Türkiye’nin ödemeler dengesi de “alarm” veriyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, dış borçlanmayla ve sermaye girişiyle finanse edilen cari işlemler açığının tehlikeli hale geldiğini belirterek şunları vurguladı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da itiraf ettiği ‘döviz sıkıntısının’ önemli nedenlerinden biri olan cari işlemler açığı hızla büyümeye devam ediyor. MB’nin eksi rezervi, ‘dost ülkelerden alınan borç’ ve kaynağı belirsiz dövizle finanse edilen cari işlemler açığı bu haliyle sürdürülemez. Koşar adım ödemeler dengesi krizine gidiyoruz.”

Bulut, Türkiye’nin gelecek 12 aylık dönemde 230 milyar dolarlık bir finansmanı çevirmesi gerektiğini de anımsattı.