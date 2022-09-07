İhracatta Rusya ve Katar canlılığı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:00

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer geçen ağustos ayına göre bu yıl yüzde 13,1 artışla 21,3 milyar dolarla yüksek ihracatının yapıldığını belirtti.

Rusya, Katar ve Portekiz gibi ülkelerle yapılan ticari işbirliğinin ihracat rakamlarında etkili olduğunu aktaran Kılıçer şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye ihracatı, ilk 8 ayda 165 milyar doları son 12 ayda ise 250 milyar doları aşma başarısını gösterdi. Yılın ilk 8 ayında da büyüme göstererek, 8’de 8 yapan Türkiye ihracatına mobilya sektöründen de önemli katkı geldi. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2021 yılının ağustos ayına kıyasla yüzde 21,2 oranında artış göstererek, 733 milyon 126 bin dolara ulaştı ve en başarılı 10’uncu sektör oldu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) de bu dönemde yüzde 2’lik artışla 78 milyon 38 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

AKAMİB'in ihracat oranlarındaki artışa da değinen Kılıçer "2022 yılı Ocak-Ağustos dönemi Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2021 yılına kıyasla yüzde 26,4 oranında artış göstererek 5 milyar 460 milyon 121 bin dolar olurken aynı dönem içinde AKAMİB yüzde 9,2 artış ile 616 milyon 660 bin dolar ihracat sağladı" diye konuştu.

'İHRACATIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Rusya, Katar ve Portekiz gibi ülkelerle yapılan ticaret hacmine vurgu yapan Kılıçer şu bilgileri paylaştı: "Katar’da birkaç aydır yakaladığımız büyümeyi, Rusya pazarındaki canlılığı görmekteyiz. Bu ay da Portekiz’de önemli bir başarı elde ederek yüzde 490’lık büyüme kaydettik. Portekiz en başarılı 5’inci pazarımız oldu. İlk 8 aylık periyot hem sektörümüz hem de AKAMİB için planların dahilinde tamamlandı. 2022 yılının sonunda sektör olarak 8 milyar dolar, AKAMİB olarak 1 milyar dolar hedefimizi gerçekleştirmeye 4 adımlık mesafedeyiz. Her şey yolunda gittiği takdirde yılsonu hedeflerimizi aşacağız. Küresel konjonktürün ciddi değişimler gösterdiği bu dönemde kıta kıta gezerek, dünyanın güvenli limanı olduğumuzu göstererek ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."