TİM Başkanı Mustafa Gültepe ihracatta finansmana erişim sıkıntısının arttığını açıkladı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Hükümetin son bir yıldır uyguladığı “Türkiye modeli”nin temelini oluşturan ihracatçıdan da uygulanan ekonomi politikalarına sesler yükselmeye başladı. Haziran ayındaki genel kurulda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı seçilen Mustafa Gültepe, basınla buluştuğu ilk toplantısında güncel sorunlara ilişkin görüşlerini açıklarken bu konuda da değerlendirmeler yaptı ve finansman sorununa dikkat çekti.

AVRUPA KAYSISI ARTTI

2023’ün ilk yarısının enerji krizi ile durgunluğun en çok hissedileceği dönem olacağına işaret eden Gültepe, “Neredeyse tüm dünyada merkez bankaları parasal sıkılaşmaya gitti. Bu durumda en büyük pazarımız olan Avrupa’da talebin baskılanması ihracatımızı olumsuz etkileyebilir” dedi.

(Mustafa Gültepe)

Bu yıl rekorlar kırdıklarını, sekiz aylık ihracatın 165.7 milyar dolar olduğunu belirten Gültepe, 300 milyar dolar hedefi için ise yatırım finansmanına ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak kullanılan kredilerin dövize gitmesi endişesiyle bazı düzenlemeler yapıldığını ifade eden Gültepe, bu kararların olumsuz etkilerini ise şöyle sıraladı:

Faiz geriledi ama bankalar zorunlu karşılık kararı nedeniyle kredi kullandırma konusunda isteksiz görünüyorlar.





Reeskont kredilerinde ise ihracat gelirlerinin yüzde 70’ini TL’ye çevirme koşulu nedeniyle firmalar bu kredileri kullanmaktan kaçınıyorlar.





Dış ticaret yapan firmalar için bunlar yönetilmesi zor süreçler, çünkü ihracatçı firmalarımız aynı zamanda ithalat da yapıyorlar.





Finansmana erişimde sorunlar var. Farklı endişelerle kredi kaynaklarını dövize dönüştürenler olabilir. Ancak bu endişeli azınlığın yaptığı yanlışların cezasını tüm ihracatçılarımızın ödemesi ülkemiz adına doğru değil.

Ayrıca küresel Covid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girildiğini de vurgulan TİM Başknı Gültepe, Türkiye’nin bu süreci fırsata çevirebilmesi için çok hızlı hareket etmek zorunda olduğunu ekledi ve şöyle konuştu:

Firmaların yeşil dönüşüm amacı ile yapacakları tüm yatırımlar desteklenmeli. Karbon piyasaları kurulmalı, yeşil finansman olanakları genişletilmeli.





İhracatçılarımız uzun vadeli yatırım kredileri ile desteklenmeli.

FIRSATLAR DA VAR

ABD ve AB’de daralmanın yarattığı fırsatlar da var. Enerji krizi nedeniyle üretimin düşme sinyalleri var. Hane halklarının alım gücündeki düşüş sınırlı kalırsa bu durum bazı sektörlerimizde ihracatımızı olumlu yönde etkileyebilir.