AKP'nin kurucu ismi Çelik'ten 50+1 açıklaması: Türkiye'nin buna hazır olmadığını savundum

18 Kasım 2021 Perşembe, 08:56

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek'in "Anayasa toplantısında 50 +1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum…" sözleri tartışılmaya devam ediyor.

2019'da cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulunan AKP'nin kurucularından ve eski bakan Faruk Çelik, "Türkiye sosyolojisinin buna hazır olmadığını savundum. Bugünden bakarsanız geriye doğru, Tayyip Erdoğan açısından bakılmasını da doğru bulmuyorum. AKP'nin oyu düştüğü için bunlar tartışılıyor diyorlar. Sizin oyunuz yükseldiyse partileri merkezde bütünleştirecekti ama olmadı" dedi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Faruk Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

-Tamamen meselede 50+1 görüşülürken de kanaatim aynıydı. Oylama sürecinde de böyle düşünüyordum. Türkiye sosyolojisinin buna hazır olmadığını savundum. Bugünden bakarsanız geriye doğru, Tayyip Erdoğan açısından bakılmasını da doğru bulmuyorum. AKP'nin oyu düştüğü için bunlar tartışılıyor diyorlar. Sizin oyunuz yükseldiyse partileri merkezde bütünleştirecekti ama olmadı. Şu anda 50+1'den dolayı nasıl bir pay alabilirim düşüncesiyle parlamentodaki partilerden beş parti çıktı. Nedeni bu sistem! Bu oran olmasaydı, başkanlık sistemiyle ilgili başka konuları tartışacaktık ve çok daha sağlıklı olacaktı. Bu durum, stres ortamı getiriyor. Olmadık diyaloglar yaşanıyor. İYİ Parti, HDP'yle olsun mu olmasın mı? Tartışmalar yaşanıyor. CHP, HDP'yi sahiplenemiyor. İktidar tavır koyamıyor! Oranı, sistemlerle karıştırmamak lazım. Ben diyorum ki: Oran, siyasetin rahatlaması için yeniden ele alınmalı. Kim gelirse olsun, başkan kim olursa olsun, mali disiplin, ekonomi konusu ne olacak?

-AKP'de kimseyle görüşmedim. Altını çiziyorum. Ama buraya geleceğini tahmin ettim. Erdoğan'la görüşmem olmadı. 2018'den itibaren sistemin sorun yaratacağını konuştum. Benim yapım şudur: Kimseyle çatışmaya girmedim! Kavga ortamı içinde değil aklı selim içinde değerlendirmek gerekiyor.”

-Oran meselesi sistemle ilgili değil. Bu konu çözülürse siyasi partiler rahatlayacak. İki blok var. Oy oranları var. Erişilebilir durumdalar. Yüzde 50+1 olmasa bu partilerin eriştiğini görüyoruz. O da alabilir bu da alabilir. Bu rahatlığı sağlayamazsınız, yüzde 0.5'lik partilere siyaseti mahkum ederseniz. Diğer konuları tartışamazsınız. Sistemin esas konuşulması gereken konuları maalesef geride kalıyor.

"TÜRKİYE 50+1'İN YÜKÜNÜ ÇEKEMEZ"

Erkin ayrıca yazısında Çelik'in 2 Ekim 2019'daki sosyal medya paylaşımlarına yer verdi:

"… Son iki seçimi, yaşanan tartışmalarıyla birlikte dikkatle irdeledim. Vardığım sonuç şudur; Türkiye sosyolojisi ve ekonomisi yüzde 50 artı 1 oy yükünü çekemez. Bu benim görüşüm. Tespitimin, önünde veya arkasında bir şey aranmasını doğru bulmuyorum. Bazıları, “Maalesef her şey çok ucuzladı” “İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formülü Türkiye'yi yorar” tespitini bir kez daha sorduğumda Çelik, “50+1 yoracak tabi. ABD'de var mı? Oran var mı? Delegeyi alan kazanıyor. Yüzde 48'le alanlar var! 50+1 kaldırsanız bile seçilecek kişi yine yüzde 50'yle seçilir” dedi ve ekledi: “Bu tartışmalar yapılmalı. Daha geniş konuşalım. Şimdi siz yazacaksınız, gereksiz tartışmalar çıkacak. Maalesef her şey çok ucuzladı. Bu konuşmayı karşılıklı yapalım. Herkes herkesle oran kalktıktan sonra görüşsün. Sistemi konuşalım. Yüzde 50+1 kalkarsa partilerin yan yana gelip sistemi konuşabilir. Siyaset de rahatlar."

NE OLMUŞTU?

Cemil Çiçek, geçtiğimiz Pazar günü Sözcü yazarı Erkin'e "50 + 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak" açıklamasını yapmıştı. Çiçek'in sözlerine MHP lideri Bahçeli'den yanıt gelmişti.

Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yüzde 50+1 oyu eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir. Sayın Cemil Çiçek, yüzde 50+1'in sıkıntılara sebep vereceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Buradan ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?"