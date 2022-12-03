AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı': 100 milyar dolar açık

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) dün birlikte açıkladığı Kasım 2022 ihracat-ithalat verileri, AKP iktidarının “Türkiye Ekonomi Modeli” altında bir yıl önce uygulamaya koyduğu politikaların ekonomiyi getirdiği noktayı dış ticaret açısından ortaya koyarken 2023 yılıyla ilgili “Türkiye Yüzyılı” başlığıyla duyurulan vizyonun da olası sonuçlarını gösterdi.

Verilere göre Kasım 2022’de geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 1.9 artışla 21.9 milyar dolar, ithalat yüzde 14 artışla 30.7 milyar dolar ve dış ticaret açığı yüzde 61.6 artışla 8.8 milyar dolar oldu. İhracat ithalatı karşılama oranı da yüzde 79.8’den yüzde 71.3’e geriledi. Ayrıca enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı da Kasım 2021’den Kasım 2022’ye 11.5 puan azalarak yüzde 89.8’a düştü. Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yüzde 13.9 artışla 231.2 milyar dolar, ithalat yüzde 36.6 artışla 331.1 milyar dolar ve açık yüzde 153.6 artışla 99.8 milyar dolar oldu.

BELİRSİZLİK ARTIYOR

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83.8’den yüzde 69.8’e geriledi. Sonuçları açıklayan isimlerden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, paritenin dış ticaret rakamları üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiğini ve parite etkisiyle dış ticaret açığının ilk 11 ayda yaklaşık 3 milyar dolar daha fazla gerçekleştiğini söyledi. Ticaret Bakanı Muş ayrıca, özellikle Avrupa pazarındaki yavaşlamaya dikkat çekti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise “en yüksek kasım ayı ihracatı” vurgusu yaparken dikkat çekici uyarılarda da bulundu. Türkiye’de ilk iki çeyreğe göre üçüncü çeyrekte küçülme olduğunu ifade ederek bunun ana pazarlardaki ekonomik durgunluktan kaynaklandığını bildirdi. “Bir süredir beklediğimiz gibi yurtdışı talep düşüşüne bağlı negatif gelişmelerin sonuçlarını görmeye başladık” diyen Gültepe şöyle konuştu: “Üstelik küresel piyasalardaki belirsizlik artarak sürüyor. Önümüzdeki sis bulutu nedeniyle önümüzü görmekte zorlanıyoruz.”