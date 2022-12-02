Hazine, dolar cinsi tahvilin artırımı için borçlandı

02 Aralık 2022 Cuma, 12:13

Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsi tahvilin artırımında daha düşük maliyetli borçlanmaya gitti.

Hazine'den yapılan açıklamada, ihraç tutarının 8 Aralık'ta hesaplara gireceği kaydedildi.

Kupon oranı yüzde 9.875, getirisi de yüzde 9 olan ihraç ile Ocak 2028 vadeli tahvilin toplam tutarı 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada ayrıca, tahvilin artırımına 150'ye yakın yatırımcının, artırım tutarının 2.5 katından fazla talep gösterdiği belirtilerek, "Tahvilin yüzde 55'i Orta Doğu, yüzde 22'si Birleşik Krallık, yüzde 13'ü ABD, yüzde 6'sı diğer ülkeler ve yüzde 4'ü Türkiye'deki yatırımcılara satılmıştır" denildi.

Hazine son ihraçla birlikte bu yıl uluslararası piyasalarından toplam 11 milyar dolar olarak öngördüğü borçlanmayı da tamamlamış oldu.