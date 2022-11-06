AKP'nin Türkiye Yüzyılı: Kredi borcu devam edenlerin sayısı katlandı

06 Kasım 2022 Pazar, 02:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün bir kez daha “Tüm vatandaşlarımızı kıymetli fikirleri ile sürece destek vermeye, Türkiye Yüzyılı’na sahip çıkmaya davet ediyorum” çağrısı yaparken lideri olduğu iktidarın özellikle 2018 yılından bu yana uyguladığı akıldışı politikaları nedeniyle yaşanan ekonomik ve toplumsal krizin sonuçları bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

İLK 9 AYDA 1.2 MİLYON

Bunun son örneklerinden biri Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Eylül 2022 ile ilgili yayımladığı “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı” raporu, bir diğeri ise daha “karakış” gelmeden abonelere ulaşan doğalgaz faturaları oldu. TBB Risk Merkezi’nin Eylül 2022 ile ilgili yayımladığı verilere göre Eylül 2021’e kıyasla bireysel kredi borcunu ödememiş (takipte olan, batık durumda) kişi sayısı yüzde 14.3 azalışla 98 bin 427 olurken bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 126.9 artışla 106 bin 574’e yükseldi. Kredi veya kart borcunu ödememiş kişi sayısı da yüzde 21.4 artışla 181 bin 640 oldu.

İlk dokuz ayda ise bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 18.1 artışla 819 bin 546, bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 127.9 artışla 706 bin 457, bireysel kredi veya kart borcunu ödememiş kişi sayısı da yüzde 42.4 artışla 1 milyon 218 bin 397’ye yükseldi. Önceki yıllar da dikkate alındığında ise bireysel kredi veya kredi kartı borcu devam eden kişi sayısı 4 milyon 165 bin 902’ye yükseldi. Ayrıca yine TBB Risk Merkezi verilerine göre Eylül 2022 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 43 artış ile 32 milyar TL’ye yükseldi.