AKP’nin Ukrayna gerilimindeki politikası, ekonomik bunalımı artıracak

24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Sıcak çatışma olasılığının yükseldiği Rusya-Ukrayna krizi, Türkiye açısından da önemli riskler içeriyor. Gelişmeleri yorumlayan uzmanlar ise Türkiye’nin bu sürece hazırlıksız yakalandığına dikkat çekiyor.

Olası ekonomik etkileri “dehşet” olarak niteleyen Prof. Dr. Aziz Konukman, Türkiye’nin başta buğday olmak üzere tarım ürünlerinin önemli bir bölümünü Rusya ve Ukrayna’dan ithal ettiğini hatırlattı. Bu krizin ekmek fiyatlarını dahi yükselteceğini belirten Konukman, ayrıca iki ülkenin de turizm gelirlerinde önemli bir yeri bulunduğuna işaret etti. Bu gelişmelerin enflasyonda olumsuz etki yaratacağını, maliyet enflasyonunu daha da büyüteceğini, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasındaki makasın daha da açılacağını vurgulayan Konukman şunları söyledi:

MALİYETLER ARTACAK

“Ekonomik açıdan büyük zafiyetler var. Bu Almanya için de Türkiye için de geçerli. Eninde sonunda Ukrayna’ya destek veren Avrupa ülkeleri şapkasını önüne koyup değerlendirmek zorunda kalacak. Diğer yandan Rusya ambargolarla sıkıştırılacak. Bu, Rusya’nın gelirlerini azaltacak. Mali sıkıntıya sokacak. En büyük ihraç mallarına zam kaçınılmaz hale gelecek.” Konukman ayrıca, ABD merkez bankası Fed’in de yakında faizleri yükselteceğini, bunun da Türkiye’deki kurlar üzerinde olumsuz etkileri olacağına dikkat çekti.

Kriz nedeniyle Rusya’dan Türkiye’ye gaz akışında sıkıntı ihtimalı görmediğini, ancak dövizdeki yükseliş nedeniyle maliyet artışı olacağını ifade eden Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ile Rusya arasında böyle problem yok. Ayrıca Avrupa ile sıkıntı yaşarlarsa Rusya’nın gaz arzında ikinci sırada Türkiye var. Niye bizimle de problem çıkarsın ki? Uzun vadeli sözleşmelerde fiyatların nasıl ayarlanacağı ortada. Çeşitli gerekçelerle fiyatları yükseltemez. Zaten ucuza da almıyoruz. Yeni bir gaz sözleşmesi olacaksa ancak öyle bir durumda piyasayı yukarıdan açabilir.”