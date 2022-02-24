Canlı | Rusya'nın Ukrayna operasyonu başladı

24 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Akım 2 Projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Rusya-Ukrayna krizinde 24 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler şu şekilde:

07.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı.

06.33: ABD Başkanı Biden, Rusya'nın başlattığı operasyonuna karşı açıklamada bulundu: "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir."

06.15: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.

06.06: Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

06.01: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

03.50: Rusya, havacılara gönderdiği nota (NOTAM) ile, Ukrayna'nın doğu sınırındaki Rostov uçuş bilgi bölgesinde bir kısım hava sahasını kapattı.

03.07: Beyaz Saray, G7 liderlerinin bugün, Ukrayna ve Rusya'daki durumu görüşmek için video-konferans yöntemi ile toplanacağını duyurdu.



03.00: Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün 17.30'da "Ukrayna" gündemiyle toplanacak.

02.45: Sputnik'in haberine göre Avrupa Birliği, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Sputnik ile RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın da aralarında olduğu 555 kişi ve 52 kuruma yönelik yaptırımları onayladı.

02.17: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini tekrarladı.

02.10: Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın günün erken saatlerinde ilan ettiği OHAL'i gerekçe göstererek, şu anda Ukrayna'da bulunan Fransız vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi. Bakanlık ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar Ukrayna'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

01.55: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı onayladığını ve Putin'in, görüşme davetine yanıt vermediğini söyledi. Zelenskiy, Ukrayna sınırında 200 bin Rus askeri olduğunu belirtti. Zelenskiy, bu sözleri Telegram'da yayınlanan ve hem Ukraynaca hem de Rusça konuştuğu 10 dakikalık bir ulusa sesleniş konuşmasında söyledi.

01.50: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasına başladı.

01.14: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ayrılıkçı liderlerin Moskova'dan askeri yardım istemesinin güvenlik durumuna yönelik gerilimi daha da artırdığını söyledi ve acil olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey toplantısı talep etti.

01.00: Ukrayna'da OHAL uygulaması başladı.

00.41: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Başkan Joe Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı.

00.35: Ukrayna’nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas bölgesinden Rusya'ya tahliye edilenlerin sayısı 100 bine yaklaşırken askeri hareketlilik de artıyor. Anadolu Ajansı (AA) Rus ordusuna ait tankların Donbas'ta olduğuna dair fotoğraflar servis etti.

00.24: Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.

Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler" ifadesini kullandı.

00.02: Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.