Aksaraylı yurttaş, mazot kuyruğunda: “Bu böyle gitmez. Sandıkta görüşürüz!”
Depolarını, motorine gelecek zam öncesinde doldurmak isteyen Aksaraylılar, akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluşturdu. Bir yurttaş, “Bu böyle devam etmez, sandıkta görüşürüz” dedi.
Servis şoförlüğü yapan İhsan İzgi aracının bir ay önce deposunu bin 200 liraya doldurduğunu, bir önceki zamdan sonra ise 2 bin 200 liraya doldurduklarını söyleyerek “Bu böyle gitmez, Allah yar ve yardımcımız olsun, sandıkta görüşürüz” dedi.
Benzin sırasında bekleyen minibüs şoförü Mustafa Sırmalı da “Ağlanacak halimize gülüyoruz. Her hafta zam geliyor. Üç bin liraya deposunu doldurduğumuz araç, bakalım kaça dolacak. Millet perişan…” ifadelerini kullandı.
Bir ay önce 15bin liraya deposunu doldurduğunu söyleyen uzun yol şoförü Ziya İnceler ise “Şu an depomuz 27 bin liraya doluyor. Gece de zam var. Kazancı bırakın, neredeyse uzun yol şoförleri kontak kapatmaya gidecek. Kredi kartına yükleniyoruz. Sonumuz ne olacak. Biz de bilmiyoruz ama böyle gitmez” dedi.
Gelininin muhasebeci olarak çalıştığını söyleyen bir yurttaş da “Sürekli gelen zamlardan dolayı insanlar isyan etme noktasına geldi. Hükümetler geçici, millet kalıcıdır. Bugün başka bir parti gelir iktidara, yarın başka bir parti. Araba bir ihtiyaçtır. Ama çoğu bunu anlamıyor. Önceden 50 liralık alıyoruz diyenler litreye bakmıyorlar. Benim aracım var ama zamlardan dolayı iş yerine yürüyerek gidiyorum. Bu durum böyle devam etmez” diye konuştu.
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