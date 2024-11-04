Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik: Turizm gibi tarımı da yurtdışında anlatmalıyız

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Türkiye’de avokadonun yüzde 65’i, muzun yüzde 15’i Alanya’da yetiştiriliyor. Avokado Alanyalı çiftçiler için önemli bir gelir kapısı da olmaya başlarken, ilçede, 17 bin dekar alanda avokado, 2 bin 700 dekarda mango, 1300 dekarda ejder meyvesi ve papaya gibi tropikal ürünler yetiştiriliyor.

Alanya Belediyesi’nin bu yıl 3. kez düzenlediği Tropikal Meyve Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl ilk kez üreticiler de festivalde yer alarak, ürünlerini sergiledi ve sorunlarını konuşma fırsatı buldu.

Festivalde konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Turizmde nasıl kendimizi anlatmak tanıtmak için yurtdışına gidiyorsak tarımı da tropikal meyveleri de aynı şekilde tanıtmamız gerekiyor. Maalesef son 10 yıldır tarım geriye gidiyor. Daha fazla tropikal ürün ekmemiz gerekiyor. Özellikle tarımda tropik meyvelerde tanıtımı artırmak istiyoruz. Alanya Tanıtım Vakfı aracılığıyla buna ağırlık vereceğiz. Turizme verilen destek tarıma da verilmeli” dedi.

Alanya’nın eski dönemlerde ipekçilikte de çok ileride olduğunu şimdi ipekçiliği tekrar canlandırmaya çalıştıklarını özellikle kadın ağırlıklı kooperatifler kuracaklarını kaydeden Özçelik, “Küçük üreticiye pazarlama desteği sunacağız. Bu kooperatifler her alanda çalışacak. Evinin kapısında 2 mango ağacı olan da burada olacak. Mağaza da kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca burada düzenlenen festivallere bir kalite getireceğiz. Festivallerimizi daha fazla tanıtacağız” dedi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de, son yıllarda bölgenin kontrolsüz şekilde imara açıldığını ve narenciye başta olmak üzere verimli alanların kaybolduğunu anlattı.