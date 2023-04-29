Ali Babacan: Çok yakında araba almak hayal olmaktan çıkacak

Yayınlanma: 29.04.2023 - 16:43

Güncelleme: 29.04.2023 - 16:43

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kayseri’de seçim mitingine katılan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.

Babacan burada iktidara yüklendi. Ekonomi politikalarından bahseden Babacan, “Neymiş Kur Korumalı Mevduatmış. Bu ilk ilan edildiği gün söyledim. Bunun adı: 'Hazineyi Batırma Projesidir' dedim. Milli servetimizi faize peşkeş çekmektir” dedi.

Ayrıca sokakta gençlere ‘çıkar telefonunu’ baskısına da değinen Babacan, “Bu telefonu almak için asgari ücret ile çalışan bir gencimiz hiç yemese, içmese 6 aylık asgari ücreti ile bir telefon alabiliyor. Bu süre Avrupa'da, Amerika'da ne kadar? 1 hafta. Biz bunları sağlamak zorundayız ve sağlayacağız” şeklinde konuştu.

"BUNUN ADI HAZİNEYİ BATIRMA PROJESİDİR"

Babacan’ın konuşmalarının satırbaşları şöyle:

“Kayseri, iki Cumhurbaşkanı yetiştirmiş bir şehir. 8. Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal da 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de az ilerideki lisenin mezunu. İki büyük sessiz devrimin altında imzası olan, kurucusu oldukları partilerin değil, tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmayı başarmış iki isim de Kayseri’de yetişmiş.

Sözüm ona faize karşı bir hükümet var. Kutsallarımızı her gün siyasette istismar ediyorlar. Devletin hazinesi son yıllarda en yüksek faiz ödemelerini bu dönemde yaptı. Geçen sene 311 milyar TL ödediler. Bu yıl ise 565 milyar lira ödeyeceğiz diyorlar. Bir de kur korumalı mevduat için ödeme yapıyorlar.

Neymiş Kur Korumalı Mevduatmış. Bu ilk ilan edildiği gün söyledim. Bunun adı: 'Hazineyi Batırma Projesidir' dedim. Milli servetimizi faize peşkeş çekmektir.

'ENFLASYON EN BÜYÜK HIRSIZLIKTIR'

Dövize çevrilebilir mevduat vardı 1970’lerde. Enflasyonun sebebi olarak gördüğü. Rahmetli Özal ne demişti, gençlere vasiyetimdir bir daha bu ülkeyi bu yanlışlara sokmayın diye. Ne yaptı Erdoğan, Özal’ın enflasyonun sebebi olarak gördüğünü 40 sene sonra yeniden diriltti. Adına da kur korumalı mevduat dedi.

Bir kuruş üretmeden faiz üstüne faiz ödüyorlar. Kim ödüyor bunu. Senden benden Kayseri’nin emeğinden alıp da ödüyorlar. Vergi olarak alıyorlar. Bir çorap bir peynir alıyorsunuz KDV ödüyorsunuz. Kıt kanaat geçinemeyen işçi vergi ödüyor. Zaten parası olanın üzerine kur farkı diye ödüyorlar."