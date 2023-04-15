Babacan: 'Asıl hedef Sadullah Ergin değil, CHP'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in CHP’nin milletvekili aday listesinde Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesine ilişkin tartışmalarla yanıt verdi. Babacan, "Asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi" değerlendirmesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 23:48
Babacan: 'Asıl hedef Sadullah Ergin değil, CHP'
Abone Ol google-news

Kumpas davaları döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin’in DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler sürüyor.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, söz konusu tartışmalara ilişkin katıldığı Halk TV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Asıl hedefin CHP olduğunu belirten Babacan şunları söyledi:

"Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış.

Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah Bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize. Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor.

Seçimi kazanmaya mı odaklanacağız? Yoksa Erdoğan'ın önünü açacak tartışmalarla mı uğraşacağız? Odağımız seçimi kazanmak olmalı."


Sadullah Ergin ali babacan

İlgili Haberler

Son dakika... Sadullah Ergin'den 'Ergenekon' savunması: Davalar açıldıktan 2 yıl sonra göreve geldim

Son dakika... Sadullah Ergin'den 'Ergenekon' savunması: Davalar açıldıktan 2 yıl sonra göreve geldim
Cumhuriyet yazarlarından Ali Babacan'a 'Sadullah Ergin' tepkisi: Hiç olmazsa 'hatalıydık' deyin!

Cumhuriyet yazarlarından Ali Babacan'a 'Sadullah Ergin' tepkisi: Hiç olmazsa 'hatalıydık' deyin!
Ali Babacan Sadullah Ergin açıklaması: Şimdi yeni bir yol ayrımındayız!

Ali Babacan Sadullah Ergin açıklaması: Şimdi yeni bir yol ayrımındayız!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler