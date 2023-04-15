Babacan: 'Asıl hedef Sadullah Ergin değil, CHP'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 23:48

Güncelleme: 15.04.2023 - 23:53

Kumpas davaları döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin’in DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler sürüyor.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, söz konusu tartışmalara ilişkin katıldığı Halk TV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Asıl hedefin CHP olduğunu belirten Babacan şunları söyledi:

"Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış.

Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah Bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize. Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor.

Seçimi kazanmaya mı odaklanacağız? Yoksa Erdoğan'ın önünü açacak tartışmalarla mı uğraşacağız? Odağımız seçimi kazanmak olmalı."