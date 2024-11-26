Ali Koç son dönemde Türkiye’ye neden yatırım gelmediğini yorumladı: Maçın kuralları belirsiz

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

Koç Üniversitesi ve Esas Holding’in ortak katkılarıyla, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES) kuruldu. Özel sermaye, girişim sermayesi, gayrimenkul, stratejik varlık dağılımı gibi alternatif yatırım alanlarına odaklanan araştırmalar gerçekleştirecek olan merkez, yeni bir alternatif yatırımlar ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Merkezin açılışıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Ali Koç, kurdukları merkezin yabancı sermayeye de rehber olacağını ifade etti.

KOÇ VE SABANCI’DAN GÜÇ BİRLİĞİ

Ekonomik kalkınmada girişimcilik kadar inovasyonun da onemli olduğunu anlatan Koç, istikrarlı programlar yapılması gerektiğine işaret etti. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da, “Türkiye’nin geleceği için olumlu bakmak çok önemli. İyi yapanların önüne taş koymak yerine iyi yaptın diyebilmek gerekiyor. İnsan kaynağı çok mühim” dedi.

KUES’te ilk yıl 2 doktora öğrencisiyle başlanacak, ilk aşamada Türkiye’nin alternatif yatırım potansiyeli araştırılacak. Raporlar hazırlanacak. Merkez uluslararası düzeyde bilinen bir merkez haline getirilecek. KUES Türkiye’nin ilk alternatif yatırımlar merkezi olacak ve sanayi üniversite işbirliğinde önemli bir örnek teşkil edecek.