Bitcoin borsayı 7'ye katladı! Tarihi zirveyi gördü: 1 ay önce 100 bin TL yatırım yapan ne kadar kazandı?
Bitcoin son dönemde hızla yükselmeye devam ediyor. Peki, bir ay önce 100 bin TL’lik yatırım yapanlar bu yükselişten ne kadar kazanç sağladı? İşte ayrıntılar...
Bitcoin son dönemde önemli bir değer artışı yaşadı. Bu gelişme yatırımcılar için önemli bir fırsat yaratırken Bitcoin’in dolar karşısındaki yüzde 47,11'lik yükselişi ve dolar/TL karşısında yüzde 1,02'lik artış, toplamda yüzde 48,61'lik bir kazanç sağladı.
TRUMP’IN KRİPTO PİYASASINA ETKİSİ
Son dönemdeki jeopolitik riskler ile birlikte dünyada pandeminin ardından başlayan yüksek enflasyon ile birlikte AB ve ABD başta olmak üzere politika faizlerinin artmasının ardından tekrar düşüşe geçen faizler Bitcoin'in yükselmesinde asıl sebebi temsil ediyor. Kripto paraların ve değerli metallerin hâlâ yükseleceği alan olduğu da uzmanlarca belirtiliyor.
Donald Trump’ın 5 Kasım ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ABD’yi bir "kripto para cennetine" dönüştürme vaadi ise son dönemdeki hızlı çıkışın en büyük kaynağı olarak değerlendiriliyor. Kripto para piyasasında ciddi bir hareketlenmeye yol açan bu gelişme Bitcoin ve diğer kripto paralara olan güvenini pekiştiriyor.
30 GÜNDE BORSA VE ALTIN NE KADAR KAZANDIRDI?
Geçen bir aylık süre içinde Borsa İstanbul yüzde 6.77 değer kazanırken, altının onsu ise dolar bazında yüzde 1.6 değer kaybetti, dolardaki artış bu düşüşe dahil edildiğinde ise altın fiyatları Türk Lirası karşısında yüzde 0.6 değer kaybetti.
100 bin TL Borsa İstanbul'da değerlendirildiğinde 6 bin 770 TL kazandırırken yatırımın büyüklüğü 106 bin 770 TL'ye çıktı. Bir ay önce 100 bin TL'ye altın alan yatırımcı ise 600 TL zarar ederek yatırımı 99 bin 400 TL oldu.
100 BİN TL YATIRIMLA NE KADAR KAZANÇ SAĞLANDI?
Bu artışın ardından geçen 1 ayda 100 bin TL’lik yatırım yapan bir kişi, Bitcoin’in son yükselişiyle birlikte 48 bin 610 TL kazanç sağladı. Bu durumda 100 bin TL’lik yatırımın değeri 148 bin 610 TL’ye ulaşmış oldu. 1 ay önce 205 bin TL'lik Bitcoin alanlar bu süreçte 100 bin TL kazandı.
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