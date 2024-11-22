Bitcoin borsayı 7'ye katladı! Tarihi zirveyi gördü: 1 ay önce 100 bin TL yatırım yapan ne kadar kazandı?

100 BİN TL YATIRIMLA NE KADAR KAZANÇ SAĞLANDI?

Bu artışın ardından geçen 1 ayda 100 bin TL’lik yatırım yapan bir kişi, Bitcoin’in son yükselişiyle birlikte 48 bin 610 TL kazanç sağladı. Bu durumda 100 bin TL’lik yatırımın değeri 148 bin 610 TL’ye ulaşmış oldu. 1 ay önce 205 bin TL'lik Bitcoin alanlar bu süreçte 100 bin TL kazandı.