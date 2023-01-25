Ali Tezel EYT için uyardı: 'Seçime kadar oyalayacaklar'

EYT’lileri seçime kadar oyalayacağını söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, "İsteseler bir saat sürer ama kasımdan beri oyalıyorlar. Seçime yakın çıkaracakları için de maaşları yeni gelecek hükümete bırakacaklar" dedi.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 04:00
Ali Tezel EYT için uyardı: 'Seçime kadar oyalayacaklar'
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EYT konusunu değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel ise iktidarın EYT’lileri seçime kadar oyalayacağını söyledi.

Tezel, “EYT’yle ilgili yasa üç cümlelik. İsteseler bir saat sürer ama kasımdan beri oyalıyorlar. Seçime yakın çıkaracakları için de maaşları yeni gelecek hükümete bırakacaklar. Meclis Hazine’ye ek 200 milyar borçalanma hakkı tanıdı. Kasada EYT’lilere verecek para yok” dedi. Yeni gelecek iktidarın borçalanacağını belirten Tezel, “Borçlanacaklar ve enflasyon yükselecek. Faizler artacak ve döviz artacak. Bu kadar ötelemelerinin sebebi kendileri para vermek istemiyor” ifadelerini kullandı. 


EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ali tezel

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