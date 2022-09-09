Alım gücü düştü, Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı

09 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Yüksek enflasyon ve sürekli fiyatı artan ürünler, yurttaşın alım gücünü iyice düşürdü. Çeyrek altın bile alamayacak duruma gelen yurttaşlar için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tarafından Reşat altın basımına yeniden başlandı.

“22 AYAR OLARAK PİYASADA BULUNACAK”

Osmanlı döneminde kullanılmayan başlayan ve 1909-1918 yılında basılan Reşat altınlar yeniden piyasaya sürüldüğünü ifade eden Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, “Darphane Genel Müdürlüğünün basımını gerçekleştirdiği Reşat altınlar artık 22 ayar olarak piyasaya sürüldü. 104 yıl önce, üretimi yasaktı. Üretiminin yasak olmasından dolayı merdiven altında üretimi yapılıyordu. Dolayısıyla piyasalarda da karışıklığa neden oluyordu. Bazıları bunu 21 ayar basıp 22 ayar olarak satıyordu. Böylelikle bu kargaşanın önüne geçilmiş oldu. İkinci bir durum ise 104 yıl önce basımı yasak ancak ticareti serbest olan bir ziynetten bahsediyoruz. Tüketici tarafından yoğun bir talep olunca böylelikle kargaşanın da önüne geçilmiş oldu. Bundan sonra Darphane Genel Müdürlüğünün basmış olduğu Reşat altınlar 22 ayar olarak piyasada bulunacak” şeklinde konuştu.

“REŞAT ALTINLARINI KENDİ ALTIN HESAPLARINA EKLEYEBİLECEKLER”

Darphane Genel Müdürlüğünün yeni piyasaya sürülen Reşat altınlar için güvenlik sistemi geliştirdiğini vurgulayan Memiş, “Daha önce yastık altında olan Reşatları sistem 22 ayar olmadığı için kabul etmiyordu. Bundan sonra 22 ayar Reşat altınları, vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kendi altın hesabına ekleyebilecekler. Piyasada bulunun eski Reşat altınlar hurdaya atacaklar ve burada zararları olmayacak. Aynı şekilde vatandaşlarda elinde bulunan Reşat altınları kuyumculardan farkını vererek değiştirebilirler” ifadelerini kullandı.

“REŞAT ALTINLARA OLDUKÇA TALEP VAR”

Eski Reşat altınla Darphanenin bastığı Reşat altının arasında farka değinen Memiş, “İkisinin arasında gözle görünebilecek bir fark yok fakat ama darphanenin bastığının daha parlak olması göz önünde bulunabilir. Vatandaşlar gözle gramını anlayamazlar fakat kuyumcular bunu anlayabilir. Reşat altını bundan sonrada yatırım aracı olarak kullanabiliriz. Şuanda ciddi bir talep var. Özellikle 22 ayar olması ve darphane basımına oldukça ilgi var” diyerek sözlerini tamamladı.



