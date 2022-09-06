Altın günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 16 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 2 bin 800 lira, en yüksek 1 milyon 16 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 1 milyon 16 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 821 milyon 78 bin 827,9 lira, işlem miktarı ise 1.819,4 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 828 milyon 778 bin 17,51 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.015.000,00
|1.726,00
|En Düşük
|1.002.800,00
|1.695,80
|En Yüksek
|1.016.750,00
|1.731,00
|Kapanış
|1.016.750,00
|1.710,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.015.143,82
|1.709,34
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.821.078.827,9
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.819,4
|Toplam İşlem Adedi
|115
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