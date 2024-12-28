Yıllar sonra bir ilk: Alışveriş poşetine büyük zam
Alışveriş poşetlerinin fiyatı yeniden değerleme oranında zam yapılarak 86 kuruşa yükseltildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım tutarlarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, alışveriş poşetlerinin fiyatı yeniden değerleme oranında zam yapılarak 86 kuruşa yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Katılım payı tutarları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Geri kazanım katılım payı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren adet başına 60 kuruş olmasına rağmen tüketicilerin ödeyeceği tutar, bakanlık tarafından 25 kuruş olarak devam ettirilmişti.
Etiketler: #plastik poşet #poşet
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