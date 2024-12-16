Bakanlık açıkladı: Yeni yılda poşet fiyatlarına zam geliyor! Poşet fiyatları ne kadar olacak?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:46

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, poşet fiyatlarına yönelik son dönemde çıkan zam iddialarına açıklık getirdi. Bakanlık, poşet fiyatlarına 2025 yılında zam yapılacağını ancak henüz tutarın belirlenmediğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2019 yılında plastik atık kirliliğini azaltmak amacıyla poşetlerin 25 kuruşa satılmasına karar veren Bakanlık, bu düzenleme ile kişi başına aylık poşet kullanımını 35'ten 10'a düşürdü. Bu süreçte 1,5 milyon ton plastik atığın önüne geçildi.

POŞETE ZAM GELECEK Mİ?

Son günlerde sosyal medyada poşetlere zam yapılacağına dair çeşitli haberler yer almaya başladı. Bazı marketlerde barkodsuz poşetlerin tüketicilere verildiği iddiaları gündeme geldi.

Bakanlık, poşet fiyatlarına 1 Ocak 2025 tarihinde artış yapılacağını doğrularken, artış miktarının henüz belirlenmediğini bildirdi. Bakanlık yetkilileri, bazı esnafın yeni fiyatın 1 TL olmasını talep ettiğini ancak bu tutarın fazla olduğunu vurguladı.